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Китай и Иран используют новую тактику для преследования своих врагов, - ФБР

Фото: Китай и Иран используют новую тактику для преследования своих врагов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай и Иран используют новую тактику в попытках заставить замолчать диссидентов на территории США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сотрудники контрразведки ФБР призвали жертв заявить о себе, заявив, что бюро отслеживает растущую тенденцию к тому, что иностранные авторитарные режимы нарушают законы США для запугивания определенных сообществ.

Правительства Ирана и Китая время от времени прибегали к помощи частных детективов для наблюдения за диссидентами, после чего федеральные прокуроры возбудили несколько уголовных дел, связанных с их использованием.

"Многие из них — это новые тактики и линии, которые пересекаются, чего мы не видели в предыдущих расследованиях деятельности Китая и Ирана на территории США", - сказал один из сотрудников контрразведки ФБР. Он добавил, что ФБР надеется повысить осведомленность о таких тенденциях и предупредить сектор частных сыщиков, а также правоохранительные органы штата и местные органы власти.

Цели транснациональных репрессивных схем многогранны и иногда также направлены на то, чтобы повлиять на политические решения США с помощью тактики злонамеренного влияния.

"Мы действительно увидели переломный момент в тактике и инструментах, а также в уровне риска и уровне угрозы, которые изменились за последние несколько лет", - сказал другой неназванный сотрудник контрразведки ФБР.

Ранее мы сообщали, что сотрудники китайских спецслужб создали "полицейский участок" в Нью-Йорке и использовали его как оперативную базу для шпионажа, кооптации или запугивания живущих в городе и других местах китайских диссидентов.

Позже в Пекине отрицали обвинения минюста США в шпионаже через так называемые "китайские полицейские участки" в Нью-Йорке.

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