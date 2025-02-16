Китай и Бразилия сделали заявление об урегулировании войны в Украине

"Китай и Бразилия полностью одобряют работу группы "Друзья мира" и продолжат играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию "украинского кризиса"", - говорится в заявлении.

Китайский министр назвал Китай и Бразилию "крупными мировыми державами и представителями Глобального Юга, которые совместно вносят позитивный вклад в продвижение мирового мира, стабильности и развития". Он заявил, что Пекин готов усиливать сотрудничество с Бразилией в различных сферах, поддерживать ключевую роль ООН в международной системе и отстаивать права и интересы развивающихся стран.

Аморим отметил, что Бразилия готова усиливать бразильско-китайские связи в различных сферах, а также сотрудничать для защиты международной честности и справедливости.

Напомним, что в мае 2024 года Китай и Бразилия обнародовали свой так называемый "мирный план" из шести пунктов по Украине. В нем указывалось, что переговоры - это единственный путь к урегулированию "украинского кризиса".

"План" активно продвигали на полях Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Китай, Бразилия и некоторые другие страны Глобального Юга договорилась создать платформу "Друзья мира", чтобы способствовать урегулированию войны в Украине.