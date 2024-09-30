Китай и Бразилия предложили альтернативу формуле мира. В чем заключается и как реагирует Киев

Что предусматривает "мирный план"

Так называемый "мирный план", который продвигают Китай и Бразилия, является фактической альтернативой украинской формуле мира. Но он, в отличии от формулы мира, предлагает сценарий, который позволит заморозить, а не завершить войну.

Инициатива двух стран состоит из шести следующих пунктов:

придерживаться "трех принципов" для деэскалации: прекращение боевых действий, необострение конфликта и нераспространение его на новые территории;

признание факта, что диалог и переговоры - единственный возможный способ решения "кризиса";

стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных;

противодействовать использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов;

противодействовать вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты;

совместно поддерживать международное сотрудничество в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.

Важно отметить, что в таком "мирном плане" нет ни слова о выводе российских оккупантов с украинских территорий, наказании военных преступников и компенсаций для Украины за нанесенный в результате войны ущерб. Несмотря на это, инициативу уже поддержали не только страны Глобального Юга и Венгрия, но и Швейцария.

При этом недавно министр иностранных дел Китая Ван И рассказал, что КНР и другие страны Глобального Юга создают платформу "друзья мира" по "кризису в Украине". Первая встреча участников платформы уже прошла во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Советник президента Бразилии Селсу Аморим уже заявил о том, что "друзья мира" готовы организовать саммит при участии России и Украины.

Реакция Украины

В Украине, очевидно, такой "мирный план" Китая и Бразилии, который не предусматривает наиболее принципиальных вещей, не поддержали.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что когда кто-то предлагает альтернативные и половинчатые планы для урегулирования войны, это не только игнорирует реальность, но и помогает российскому диктатору Владимиру Путину получить "политическое пространство для продолжения агрессии".

"Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из пунктов формулы мира или пытается игнорировать любой из них, это, вероятно, означает, что они сами хотят сделать часть того, что делает Путин. Тот пункт, который они игнорируют, показывает желание, которое они скрывают", - отмечал украинский лидер в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

При этом, по словам Зеленского, такой план является деструктивным и он был заранее согласован с Кремлем.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя план Китая создать платформу "друзья мира" подчеркивал, что "нет никаких "друзей мира", это "друзья капитуляции".

"Они предлагают эти все "мирные инициативы", которые исключительно базируются на концепции РФ. То есть - давайте немедленно прекратим войну, оставим РФ на оккупированных территориях и не дадим РФ проиграть войну", - обратил внимание Подоляк.

При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что альтернативные формуле мира "мирные инициативы" только создают "иллюзию диалога". В то же время Россия продолжает совершать преступные действия.