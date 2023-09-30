Китай создает препятствия для Украины в "войне беспилотников", - NYT

Китай с 1 сентября ввел ограничения на поставки гражданских дронов и комплектующих. Это в свою очередь может повлиять на ситуацию в развязанной Россией войне против Украины.

Издание пишет, что по данным Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), Украина на фронте ежемесячно теряет по 10 000 дронов. При этом самыми популярными остаются гражданские беспилотники китайских производителей DJI, EHang и Autel.

Эти дроны любят фотографы и поклонники активного отдыха, но украинские военные превращают их в оружие для сброса взрывчатки на позиции российских оккупантов. Также популярны китайские FPV-дроны, которые управляются посредством гарнитуры виртуальной реальности.

Как полагает NYT, благодаря ограничениям Китай использует скрытое влияние на войну в Украине. В частности, в последние месяцы китайские компании сокращали продажи дронов и компонентов для беспилотников. В то время как Россия закупила в первом полугодии 2023-го дронов минимум на 14,5 млн долларов. Из-за введенных ограничений в начале сентября ситуация с поставками БПЛА ухудшилась, пишет издание.

Отказываются ли китайские компании от поставок дронов в Украину?

На данный момент нет, но в подавляющем количестве случаев они требуют создания сети посредников по типу тех, которые использует Россия для обхода западных санкций.

"Мы должны изобретать все более сложные цепочки поставок. Мы должны убедить китайские заводы помочь нам с компонентами, потому что они не рады нам помогать", - приводит NYT слова руководительницы проекта Victory Drones Марии Берлинской.

В то же время основатель одной из украинской компаний рассказал, что пока получает компоненты благодаря личным связям с китайскими заводами. Согласно официальным данным таможни, в последнее время Украина, получила миллионы китайских беспилотников и комплектующих. Большая часть поступила от европейских посредников, пишет издание.