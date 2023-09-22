Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя

Украинская армия в попытке выстоять перед превосходящим врагом показывает нестандартный подход в ведении боевых действий. Чем Силы обороны Украины удивляют мир – ниже в материале корреспондента РБК-Украина Ульяны Безпалько.

При подготовке материала использовались источники: личные разговоры с военными экспертами, упомянутыми в статье, заявления Генерального штаба и Минобороны, Defense Express.

Войну России против Украины буквально с первых дней тщательно изучают военные теоретики и практики в разных странах мира. Самый кровавый конфликт в Европе за последние 70 лет дает представление о том, как могут выглядеть боевые действия в 21 веке. По сути, новые уроки военного искусства сейчас пишутся на украинском Юге и Востоке.

Западная доктрина после Второй мировой войны годами делала ставку на скорые специальные операции. Даже широкомасштабное вторжение 24 февраля фактически планировалось по лекалам НАТО с российским "колоритом". Тем не менее война в Украине заставляет мир пересматривать то, что считалось аксиомами национальной безопасности и ведения военных операций.

В воздухе

Еще со времен Второй мировой войны одним из ключевых условий для успешности боевых действий считается господство в воздухе. Для этого необходимо вывести из строя авиацию противника и подавить его противовоздушную оборону. Россия в этом смысле не придумала ничего нового, когда начала свою "специальную военную операцию" с ракетных ударов по украинским аэродромам, пунктам расположения радиолокационных подразделений и комплексов ПВО.

В нашем арсенале на тот момент были только советские ЗРК, ПЗРК, ЗРПК, истребители, бомбардировщики и штурмовики в достаточно ограниченном количестве. Однако уже тогда было выстроено нечто вроде эшелонированной системы противовоздушной обороны, где разные системы – дальнего, среднего и ближнего радиуса – действовали в координации. Это Москва не учла, как и то, что незадолго до первой атаки наше командование успело рассредоточить самолеты и средства ПВО.

Достоверно масштаб потерь от ударов, нанесенных врагом в первые сутки, неизвестен. Однако, несмотря на давление вражеской авиации, ракет, а впоследствии – и дронов, украинская противовоздушная оборона смогла не просто сохранить боеспособность, но и усилиться и продолжить отражать воздушные атаки. В истории современных войн и конфликтов мы не найдем такой масштабной нагрузки на систему противовоздушной обороны, с которой сталкивается украинская ПВО уже в течение девятнадцати месяцев.

"Учитывая существующие у нас модификации МиГ-29, Су-27 с их авиационным вооружением и нашей системой ПВО, которая была на 24 февраля, мы в теории вообще не должны выдержать воздушный удар россиян. Но что-то пошло не так в нашу пользу. Кстати, ошибочно считать, что передача нам F-16 с соответствующей номенклатурой вооружения приведет к перелому или преимуществу в воздухе. Фактически, это даст нашей авиации те же возможности, которые есть у россиян сейчас", – говорит эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

ПВО Patriot сбивает передовое ракетное оружие РФ (фото: GettyImages)

Благодаря западным комплексам ПВО Patriot наша армия стала первой в мире, начавшей сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Российско-украинская война вообще является первым конфликтом, во время которого применяется гиперзвуковое оружие как таковое. Хотя считается, что реальная скорость "Кинжалов" не дотягивает до гиперзвуковой.

У Москвы эти ракеты появились в 2017 году, у Китая есть свое гиперзвуковое оружие, но он все еще наращивает свой арсенал, а США только продолжает разработки, отметил Киричевский.

"Не было таких конфликтов, где бы уже использовалось гиперзвуковое оружие. И к сожалению, мы стали первыми, на ком это обкатали. Хотя здесь вышла интересная история. Считалось, что Patriot не может сбивать столь скоростные цели. Для них нужно что-то более мощное, например, американский THAAD. Возможно, наши зенитчики не знали, что такой опции у Patriot нет, поэтому и запустили его и в конце концов успешно сбили "Кинжалы". Иначе это не объяснить, ведь это было открытием даже для самих производителей", – объяснил собеседник.

Были и другие примеры изобретательности наших военных, когда из комплекса Javelin, предназначенного для поражения танков, впервые в истории удалось сбить воздушную цель. Речь идет о российском вертолете "Ка-52", который был уничтожен в начале июля на Бердянском направлении. До этого украинские бойцы уже сбивали российские вертолеты из других ПТРК – "Стугны" и "Корсара".

В первые месяцы россияне наносили удары не только дальнобойными ракетами, но и авиационным оружием. Но учитывая, что противник так и не смог подавить нашу ПВО, российские самолеты и вертолеты примерно с апреля прошлого года действуют только в прифронтовой зоне, на малой высоте и больше не залетают вглубь Украины. Хотя нашим военным все равно удается их доставать – будь то на оккупированной территории или непосредственно на территории РФ.

"Украина, не действуя физически на территории РФ, уничтожает ее транспортную и стратегическую авиацию, ракетоносцы, бомбардировщики: Ил-76, Ту-22М3, Ту-95МС. К тому же это влияние осуществляется на глубину территории врага не ракетами, а совсем другими средствами", – добавил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Еще один пример "креативности" украинской армии – это установка на Су-24 пилонов от списанных ударных самолетов Tornado для того, чтобы наши советские бомбардировщики могли стрелять западными дальнобойными ракетами Storm Shadow / SCALP-EG.

На море и на суше

Украина сражается с врагом, который имеет не только значительное преимущество в авиапарке, но и во флоте. Однако это не помешало нашей армии свести на нет возможность врага проводить десантные операции в Черном море – около половины его десантных кораблей из черноморского флота уже повреждены или уничтожены.

Недавно украинские военные впервые в истории поразили подлодку крылатой ракетой. Речь идет о "Ростове-на-Дону", который был поврежден в оккупированном Севастополе. А в прошлом году был еще один новый прецедент в военно-морском деле, когда после попадания украинских "Нептунов" пошел ко дну флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После таких потерь его только с натяжкой можно назвать "флотом" – скорее флотилией.

В последнее время черноморский флот россиян сильно донимают морские дроны-камикадзе – еще одна наша уникальная разработка. Украина – не первая в мире, кто пытался разрабатывать подобные дроны, но первая, кто смог это довести до финиша и начать применять на практике.

Украинские морские дроны (фото: U24)

"Что-то подобное использовал Иран. Но это был банальный катер, нашпигованный взрывчаткой, с экипажем. Его направляли на корабль противника, а перед ударом пилот выпрыгивал и отправлялся к берегу", – рассказал Коваленко.

По словам Киричевского, сейчас в мире насчитывается около 130 типов морских дронов разного назначения. Это классические надводные катера, небольшие роботы, которые используют на тральниках для уборки морских мин, беспилотные подлодки.

"Но выходит, что мы в этом смысле впереди всего мира, потому что мы действительно первые сделали рабочий образец морского дрона-камикадзе – небольшого надводного объекта, который имеет достаточно мощный заряд и может гарантированно что-то уничтожить. Фактически мы первые, кто использует их в реальных боевых условиях и нарабатывает свой собственный опыт его применения на практике", – объяснил эксперт.

В целом во время войны украинская армия, как и российская, смогли масштабировать наработанный ранее опыт использования беспилотников. Причем, если в первый год войны около 70% БПЛА поставлялись из-за рубежа, а 30% – собственного производства, то уже в 2023 году мы имеем почти зеркальный показатель. До сих пор самое интенсивное применение дронов наблюдалось со стороны азербайджанских войск во время Второй карабахской войны, говорит Коваленко.

Кроме воздушных и морских, у Украины есть еще и наземные дроны отечественного производства, которые, например, проводят минирование территории, уточнил эксперт.

"Можно сказать, что Украина начала применять дроноцентричность – когда дроны являются главным средством тактической разведки. Это позволяет командирам тактического уровня в реальном времени владеть обстановкой, эффективно выполнять задачи и уничтожать врага. Когда ты полностью владеешь обстановкой, где находится враг, где его цели, какой характер местности – это совсем другой уровень боевых действий, чем это было даже 10 лет назад", – объяснил в беседе с РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

В конце концов, сам по себе факт, что страна, значительно меньше человеческого, экономического и военного потенциала, выстояла перед нашествием условной "второй армии мира" – это тоже в определенной степени уникальность Украины. В современной истории такие прецеденты очень немногочисленны. Один из примеров – Зимняя война в 1939-1940 годах, когда Советский союз напал на Финляндию. Однако боевые действия в Украине уже превзошли ее масштаб. Более того, в условиях количественного преимущества у врага Силам обороны Украины удается не только держать оборону, но и проводить наступательные операции и шаг за шагом возвращать оккупированные территории.

Украинские военные преуспевают, не имея количественного преимущества над врагом (фото: Facebook Министерства обороны Украины)

"Сейчас у россиян в Приазовье более 100 тысяч личного состава (ГВ "Восток"). И это втрое больше, чем те подразделения Сил обороны Украины, которые участвуют в проведении наступательных действий. К тому же у россиян гипертрофированы линии обороны. Например, первая линия имеет очень большое количество минно-фугасных заграждений. Но мы ее прорвали в достаточно стандартные сроки. Это уникальный случай – мы наступаем в разы меньшими силами, в максимально экстремальной зоне и мы наступаем успешно", – обратил внимание Коваленко.

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Когда все западные аналитики, эксперты и чиновники давали нам апокалиптические прогнозы перед широкомасштабным вторжением – они действительно исходили из объективных условий, говорит Киричевский. Россияне сосредоточили рядом с нашими границами силы, которых и по количеству, и по качеству вполне достаточно для проведения операции по "натовскому" стандарту.

"К тому же теория ведения боевых действий по стандартам НАТО предполагает, что нужно провести удары по аэродромам, по органам военно-политического управления, по военной инфраструктуре, и тогда все в стране распадается. А мы за счет и устойчивости наших военных, и самоорганизации общества смогли избежать этого распада и выстоять как государство", – уточнил эксперт.

В войне России против Украины уже пройдено немало таких граничных ситуаций, которые до сих пор никто в мире не моделировал. И получается, что Силы обороны преодолевают их успешнее, чем это можно было представить.

"Это даже не о том, что кто-то ломает устоявшиеся правила. Это о том, что сейчас на поле боя в Украине пишутся новые шаблоны того, как вообще может происходить война в 21 веке", – добавил Киричевский.

Какие уроки может извлечь для себя мир? У вас может быть мощный флот, сильная авиация и современные танки. Но без эшелонированной наземной системы ПВО враг сможет без сверхчеловеческих усилий ракетными ударами погасить вашу энергосистему.

Можно сколько угодно обсуждать, что артиллерия в боевых действиях отошла на второй план. Однако реальность показывает, что она все еще остается незаменимой как в наступлении, так и в обороне. Преимущество в конечном счете будет у того, у кого есть точность и быстрота поражения целей.

Беспилотники должны быть относительно дешевыми как "расходный материал" и присутствовать во всех родах войск – на суше, на море и в воздухе.

Количество имеет значение. Мы можем долго просить о передаче нам Patriot или F-16, но они будут оказывать влияние на ход войны только если их будет в достаточном количестве.

Однако один из главных уроков заключается в том, что эпоха коротких и молниеносных операций не вытеснила в прошлое большие войны типа Первой или Второй мировой. И в ней невозможно победить без нестандартного мышления и безумной воли к борьбе.