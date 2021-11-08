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Китай будує у пустелі макети кораблів ВМС США, - Reuters

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Китай, Понеділок 08 листопада 2021 10:06
Китай будує у пустелі макети кораблів ВМС США, - Reuters Фото: у китайській пустелі будують макети кораблів ВМС США (usembassy.gov)
Автор: РБК-Україна

На супутникових знімках із пустелі Сіньцзян у Китаї помітили макети у формі авіаносця ВМС США та інших американських військових кораблів. Таке припущення висунули журналісти Reuters, вивчаючи фото компанії Maxar Technologies.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначають, що макети авіаносця та двох есмінців типу "Арлі Берк" знаходилися на новому полігоні для випробування ракетних озброєнь.

"Можливо, (макети зроблені) як навчальні цілі", - пише агентство.

Журналісти агенції відправили запит у Міноборони Китаю, проте відповіді поки не отримали.

Такі дії Китаю можуть бути пов'язані з напруженістю їхніх стосунків із Вашингтоном. Пекін зазіхає на територію Тайваню і акваторію Південно-Китайського моря. Водночас Пентагон запевняє, що готовий підтримати Тайвань. Тому в останні роки Китай нарощує протикорабельний потенціал, у тому числі й проти ВМС США.

Нагадаємо, Тайвань збільшить кількість військових навчань із наступного року на тлі конфлікту з Китаєм.

Також влада Китаю пригрозила прихильникам незалежності Тайваню довічною кримінальною відповідальністю.

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