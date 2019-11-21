Китай прагне підписати першу частину торгової угоди з США

Китай прагне підписати першу частину торгової угоди з Сполученими Штатами Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив речник китайського Міністерства торгівлі Гао Фенг, Пекін намагатиметься досягти підписання першої частини торгової угоди з Вашингтоном, оскільки сторони залишають відкритими канали комунікації.

Фенг наголосив, що Китай готовий співпрацювати США для вирішення основних проблем у відносинах на основі рівності та взаємоповаги.

"Це відповідає інтересам як Китаю, так і США, і всього світу", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп висловив сумніви щодо необхідності укладення торгової угоди з Китаєм. Трамп заявив, що зараз Вашингтон та Пекін продовжують переговори, але його влаштовує і відсутність торгової угоди.

Також РБК-Україна писало, що першу частину торгового угоди між США і Китаєм планувалося укласти 13 листопада. Однак підписання торгової угоди зірвалося через скасування саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). При цьому у Вашингтоні не виключали можливості, що угода не буде підписана зовсім.