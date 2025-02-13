Китай стал центром контрабанды западных технологий для армии РФ, - разведка Эстонии

По данным эстонской разведки, около 80% таких компонентов, попадающих в Россию, сейчас поступают из Китая. Также отчеты свидетельствуют, что примерно 60% иностранных деталей, найденных в российском оружии на поле боя в Украине, поступили через Китай.

Согласно докладу, Китай является "основным центром импорта высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения в Россию в обход западных санкций".

"Китайские интересы здесь заключаются в том, чтобы не допустить проигрыша России в войне в Украине, поскольку такой исход означал бы победу Соединенных Штатов, которые являются главным соперником Китая", - заявил журналистам во время видеозвонка генеральный директор службы Каупо Росин.

Отмечается, что Россия не имеет внутренних альтернатив для комплектующих для беспилотников, поэтому они в основном поступают с Запада.

"Китайское правительство ... способствует двустороннему сотрудничеству и тайным передачам компонентов двойного назначения через частные компании. Такой подход, вероятно, уменьшит зависимость России от западных компонентов и, в долгосрочной перспективе, может подорвать способность Запада влиять на эту сферу, - говорится в докладе.

Китай обвиняют в военной помощи России

В июле прошлого года бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком оружия России. В частности, США обеспокоил тот факт, что Китай и Россия нашли новый способ сотрудничества.

Впоследствии стало известно, что китайские компании подозревают в поставках России товаров двойного назначения - в частности, о резком увеличении такой торговли стало известно изданию Associated Press в апреле.