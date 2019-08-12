Нафта падає на тлі зниження світового попиту

Фото: видобуток нафти (Statoil.com)

Після істотного зниження минулого тижня ціни продовжують падати

Світові ціни на нафту знижуються 12 серпня на тлі зниження прогнозів світового попиту та загострення торгової війни між США і Китаєм. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent до 10:30 знизилися на 37 центів до 58,16 долара за барель, ф'ючерси на WTI на 61 цент до 53,89 за барель.

Ціни на обидві марки впали минулого тижня: Brent втратив більше 5%, а WTI - близько 2%.

Хоча третій квартал є найсильнішим сезоном для попиту на нафту, торговий спір між Сполученими Штатами та Китаєм послабив попит і знизив ціни на нафту.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) минулого тижня повідомило, ознаки уповільнення темпів економічного росту та ескалації американо-китайської торгової війни призвели до того, що світовий попит на нафту зростає найповільнішими темпами з часів фінансової кризи 2008 року.

МЕА знизило прогнози зростання світового попиту на нафту до 1,1 мільйона барелів на добу і до 1,3 мільйона барелів на добу в 2019 і 2020 роках відповідно.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що не готовий укласти угоду з Китаєм, і навіть поставив під сумнів вересневий раунд торговельних переговорів.

Goldman Sachs Group Inc заявила в неділю, що більше не очікує торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу до президентських виборів в США в 2020 році.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середню ціну нафти марки Brent на рівні 59,2 доларів за барель у 2019 році і 59 доларів у 2020 році. Згідно з прогнозом, ціни на нафту залишаться незмінним в реальному вираженні в середньостроковій перспективі.