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Китай спустил на воду загадочный корабль, назначение которого неизвестно, - СМИ

Среда 27 ноября 2024 23:04
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Китай спустил на воду загадочный корабль, назначение которого неизвестно, - СМИ Иллюстративное фото: Китай спустил на воду загадочный корабль, назначение которого неизвестно (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Китай вывел в море неизвестный корабль. По своей конструкции он напоминает авианосец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Как пишет издание, китайский корабль имеет разные коммерческие, а не военные маркировки. При этом он не похож ни на один другой установленный класс кораблей ВМС Китая. Вероятно, это может быть первый в своем роде якобы гражданский исследовательский корабль.

Однако журналисты заметили интересную деталь в конструкции корабля - три надстройки, которые характерны для авианосцев. Обычно на таких кораблях стоят один или два таких "острова", а на новом судне их три. При этом на третью конструкцию выведены дымовые трубы – это также нетипичное решение. На судне видно и распределение на полетную и ангарную палубы. Это также признак авианосного корабля.

Пока все еще не известны названия и характеристики нового китайского корабля. Нет данных и о фактическом функционале и назначении.

По данным СМИ, судно спустили на воду примерно в сентябре-октябре этого года. На снимках заметна эмблема, указывающая на его принадлежность к CSSC (Китайской государственной кораблестроительной корпорации – ред.). Этот корабль может быть обучающей, тестовой или демонстрационной платформой.

Ранее РБК-Украина писала о том, что в первый в истории армия Китая вывела в море одновременно все свои авианосцы. Это позволяет посмотреть на то, как КНР может развернуть свои суда вовремя, скажем, нападения на Тайвань.

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