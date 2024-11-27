Китай спустив на воду загадковий корабель, призначення якого невідоме, - ЗМІ

Як пише видання, китайський корабель має різні комерційні, а не військові маркування. При цьому він не схожий на жоден інший встановлений клас кораблів ВМС Китаю. Ймовірно, це може бути перший у своєму роді нібито цивільний дослідницький корабель.

Однак журналісти зауважили цікаву деталь в конструкції корабля - три надбудови, які є характерними для авіаносців. Зазвичай на таких кораблях стоять один чи два таких "острови", а на новому судні їх три. При цьому на третю конструкцію виведено димові труби - це також є нетиповим рішенням. На судні видно і розподіл на польотну та ангарну палуби. Це також є ознакою авіаносного корабля.

Наразі все ще не відомі назва та характеристики нового китайського корабля. Немає даних і щодо фактичного функціоналу та призначення.

За даними ЗМІ, судно спустили на воду приблизно у вересні-жовтні цього року. На знімках помітно емблему, яка вказує на його приналежність до CSSC (Китайської державної кораблебудівної корпорації - ред.). Цей корабель може бути навчальною, тестовою або демонстраційною платформою.