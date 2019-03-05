Китай здійснив масштабну кібератаку на США

Китай здійснив кібератаку з метою викрасти військові розробки

Китай осуществил кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии для похищения исследований в области военно-морских технологий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Хакеры атаковали Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания и другие. Большинство из них, по данным издания, так или иначе связаны с Океанографическим институтом в Вудс-Хол (штат Массачусетс), который также подвергся кибератаке. У ряда этих вузов заключены контракты с ВМС США.

Информационное подразделение по кибербезопасности iDefense компании Accenture Security засекло во внутренних сетях упомянутых вузов киберактивность, исходящую со стороны серверов, расположенных на территории Китая и контролируемых группой хакеров, известной экспертам под разными названиями - Temp.Periscope, Leviathan или Mudcarp.

Напомним, директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс заявлял, что Россия и Китай, которые стремятся расширить свое глобальное влияние, через шпионаж и кибератаки представляют серьезную угрозу для США.

РБК-Украина писало, что 20 декабря 2018 года прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти лет.