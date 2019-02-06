Китай здійснив кібератаку на Норвегію

Пекін неодноразово заперечує будь-яку причетність до шпигунства з кіберпідтримкою

Исследователи кибербезопасности из компании заявили, что китайские хакеры взломали сеть норвежской компании-разработчика программного обеспечения Visma, чтобы украсть данные их клиентов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ранее сообщалось, что Польша обеспокоена заявлением ЕС относительно случаев коммерческого кибершпионажа, вероятно связанных с Китаем.

РБК-Украина писало, что директор национальной разведки Соединенных Штатов Дэн Коутс считает, что Россия и Китай, которые стремятся расширить свое глобальное влияние, через шпионаж и кибератаки представляют серьезную угрозу для США.

Напомним, 20 декабря 2018 года прокуратура Нью-Йорка обвинила двух граждан Китая в 45 кибератаках, проводимых на протяжении последних десяти .