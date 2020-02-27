Китай повідомив про 433 нові випадки коронавірусної інфекції

Материковий Китай повідомив про 433 нові випадки коронавирусних інфекцій 26 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в материковому Китаї в даний час досягла 78 497.

Кількість нових смертей склало 29, найнижчий денний показник з 28 січня, й порівняно з 52 у попередній день. В результаті спалаху в даний час загинули 2744 людини.

Хубей, провінція центрального Китаю в епіцентрі спалаху, сообщилf про 409 нових випадках і 26 смертельних випадках в середу. Пекін і провінції Хейлунцзян і Хенань були місцями, де виявили трьох загиблих.

Раніше повідомлялося, що в Італії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом серед українців.

РБК-Україна писало, що держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай в спробах приховати дані про поширення коронавіруса COVID-19.