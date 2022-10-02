Китай еще не принял решение о вторжении на Тайвань, - глава Пентагона

Китай еще не принял окончательного решения о вторжении на Тайвань. В США не видят непосредственной угрозы вооруженного конфликта, но наблюдаются шаги Пекина по созданию новых реалий.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я не вижу непосредственной (угрозы – ред.) вторжения. Китай еще не принял окончательного решения, но мы видим то, что он движется в направлении установления, как мы назовем, новой нормальности", - заявил глава Пентагона.
Остин также добавил, что США продолжат накапливать необходимый потенциал в соответствующих районах для помощи союзникам в поддержании свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.
Напомним, по данным ЦРУ, лидер Китая Си Цзиньпин дал команду военачальникам подготовиться к силовому взятию под контроль Тайваня к 2027 году.
Ранее сообщалось, что Тайвань рассматривает опыт Украины по донесению своей позиции внешнему миру во время войны, используя различные инструменты.
Также мы писали, что Конгресс США работает над законопроектами, которые позволят ускорить поставки вооружений Тайваню и избавиться от бюрократических препятствий.
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