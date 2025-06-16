Китай усиливает влияние в Центральной Азии, используя Казахстан, - Bloomberg

Президент Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправился с визитом в Казахстан для переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым и участия во втором саммите глав государств Центральной Азии.

В понедельник, 16 июня, у Си запланированы переговоры с лидером Казахстана, а на следующий день он примет участие во многостороннем саммите при участии руководителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Издание отмечает, что это лишь третья зарубежная поездка Си Цзиньпина в 2025 году. Встреча в Астане проходит одновременно с саммитом "Группы семи" (G7) в Канаде.

Визит Си в Центральную Азию также происходит вскоре после визита госсекретаря США Марко Рубио, который провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана в Вашингтоне.

Усиление в Центральной Азии

Как отмечают аналитики, одной из главных задач поездки является усиление позиций Китая в Центральной Азии, в частности в контексте возможной эскалации напряжения в отношениях с США. Именно в Казахстане более десяти лет назад Си Цзиньпин впервые объявил о запуске инициативы "Один пояс, один путь".

Партнер лондонской консалтинговой компании PRISM Strategic Intelligence Ltd. Кейт Маллинсон отмечает, что Пекин стремится обеспечить экономическую стабильность на случай дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном.

По ее словам, Китай "вышел из последних трех лет значительно сильнее в Центральной Азии" и продолжает укреплять свою экономику и цепи поставок после того, как Запад пытался изолировать Россию с 2022 года.

На переговорах, вероятно будет также затронута тема торговых ограничений и тарифной политики администрации президента США Дональда Трампа.

В Bloomberg полагают, что в условиях глобального соперничества Китай стремится развивать альянсы в Центральной Азии, где обостряется борьба за доступ к природным ресурсам и геополитическое влияние. В этом контексте важной стала и внешнеполитическая активность стран Запада: недавно регион посетили премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Регион Центральной Азии, обладающий значительными запасами урана, нефти и редкоземельных металлов, имеет стратегическое значение для Китая, поскольку обеспечивает ключевые сухопутные маршруты экспорта товаров в Европу. Историческое влияние России на бывшие советские республики было ослаблено в результате войны в Украине, которая длится уже четвертый год.

Это создает дополнительные возможности для Пекина по наращиванию экспорта в регион с совокупным валовым внутренним продуктом в размере примерно 500 млрд долларов.

Важный партнер Пекина

В Bloomberg обратили внимание на тот факт, что визит Си Цзиньпина в Казахстан станет уже третьим с 2020 года, что свидетельствует об особом значении этой страны во внешнеполитическом курсе КНР.

Президент Токаев, владеющий китайским языком и имеющий дипломатический опыт работы в Китае, возглавляет государство с 2019 года. Его правительство планирует привлечь до 2029 года 150 млрд долларов инвестиций, и значительная часть этого объема может поступить из Китая, учитывая сокращение экономического присутствия России в регионе.

Согласно официальным оценкам казахской стороны, общий объем китайских инвестиций в страну превышает 26 млрд долларов. Китай входит в пятерку крупнейших инвесторов в Казахстане наряду с США и Швейцарией.

В марте этого года председатель Международного отдела Центрального комитета Компартии КНР Лю Цзяньчао отметил, что Китаю нужна "процветающая Центральная Азия", и заявил, что Пекин открыт к более активному взаимодействию с регионом в рамках своего экономического роста.

Расширение дипломатических связей Пекина

Китай продолжает расширять дипломатические связи со странами Глобального Юга, в частности в рамках региональных объединений. Си Цзиньпин участвует в соответствующих саммитах с лидерами государств Латинской Америки и Африки.

Китай также делает ставку на альтернативу G7 - объединение BRICS, партнерами которого также являются Казахстан и Узбекистан. Саммит BRICS запланирован на июль, и среди вопросов на повестке дня будет рассматриваться идея создания общей валюты.

В Шанхае на недавнем научном семинаре китайские эксперты подчеркнули значение взаимодействия КНР с Центральной Азией для снижения рисков этнических конфликтов и сепаратизма.

Новые региональные бизнес-сделки

Аналитики издания отмечают, что Пекин активно наращивает объемы двусторонней торговли с регионом, инвестируя в области энергетики, транспорта и цифровых технологий.

С 2023 года Китай стал крупнейшим торговым партнером Казахстана, обойдя Россию, несмотря на то, что Казахстан и Кыргызстан остаются членами Таможенного союза под руководством Москвы.

В 2022 и 2023 годах экспорт китайских товаров в пять стран Центральной Азии вырос более чем на 40%. Компании Huawei и BYD расширяли свое присутствие на рынках региона.

За первые четыре месяца 2025 года рост экспорта сохранялся на уровне, почти втрое выше, чем за аналогичный период 2021 года, до начала полномасштабной войны в Украине.

Ожидается, что в рамках визита Си Цзиньпина в Казахстан будет заключен ряд новых бизнес-сделок.

В частности, китайская корпорация East Hope Group планирует реализовать в стране масштабный индустриальный проект стоимостью более 12 миллиардов долларов.

Он предусматривает строительство алюминиевого завода мощностью 1 миллион тонн металла в год. Проект координируется государственной инвестиционной компанией Kazakh Invest.