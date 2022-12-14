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Китай расширяет торговое и энергетическое партнерство с Россией

Фото: генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Китайский лидер Си Цзиньпин стремится укрепить отношения между Россией и Китаем и расширить торговое и энергетическое партнерство, несмотря на то, что в последние месяцы Пекин дистанцировался от Москвы из-за поражений РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам политических советников Пекина, пишет WSJ, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин поручил правительству наладить более крепкие экономические связи с Россией, опираясь на те достижения в торговых отношениях, которые стали для Москвы спасением перед давлением Запада.

"Си укреплял отношения Китая с Россией, в основном вне зависимости от российского вторжения. И они вполне могут становиться все более тесными", - заметил Юнь Сунь, директор китайской программы вашингтонского аналитического Центра Стимсона.

План включает увеличение китайского импорта российской нефти, газа и сельскохозяйственных товаров, предполагает увеличение количества совместных энергетических партнерств в Арктике и рост китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, в том числе железные дороги и порты.

Кроме того, Россия и Китай проводят больше финансовых операций в рублях и юанях, что помогает оградить их от будущих санкций и ввести китайскую валюту в более широкое обращение.

"Китай и Россия являются всесторонними стратегическими партнерами друг друга. Развитие двусторонних отношений основывается на принципах союзничества, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны", - говорится в заявлении МИД Китая, которое приводит WSJ.

Издание называет такое укрепление связей между Россией и Китаем последним поворотом в двусторонних отношениях, усилившихся непосредственно перед российским вторжением, когда в совместной декларации утверждалось, что для партнерства "нет предела". Однако впоследствии развитие этих отношений было поставлено на паузу из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам китайских аналитиков, в последние месяцы Си Цзиньпин публично пытался ослабить отношения с Россией во избежание коллективной негативной реакции Запада. В частности, китайский лидер сказал другим мировым лидерам, что он выступает против использования ядерного оружия в Украине - после того, как Кремль угрожал это сделать. Кроме того, Китай все еще нуждается в западных технологиях и тесных связях с другими иностранными государствами, чтобы конкурировать с США.

Однако Китай прямо не осудил российское вторжение и продолжает избегать поставок оружия или иной открытой поддержки военных усилий России. В то же время, российская сторона уже анонсировала возможный приезд лидера Китая в Москву весной 2023 года.

Недавно РБК-Украина сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин заверил: его страна не передает вооружение Российской Федерации. Также он назвал неприемлемыми ядерные угрозы россиян.

Напомним, недавно издание Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждается, что китайские компании продают России товары, необходимые ей для продолжения войны против Украины.

О том, на чьей стороне Китай в войне России против Украины читайте в нашем материале по ссылке.

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Китай