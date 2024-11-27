Война между США и Россией или Китаем, может начаться в любой момент, - глава ВСС США

Война между Соединенными Штатами и Россией или Китаем не является маловероятной. Она может произойти в любой момент.

Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Предупреждение чиновника прозвучало в то время, как Россия и Китай, две из девяти стран, обладающих ядерным оружием, все больше сближаются с друг другом. Белый дом отдает приоритет сохранению устойчивого конкурентного преимущества над Китаем, одновременно сдерживая крайне опасную Россию.

Также в своей речи перед курсантами Военно-воздушной академии США Кендалл заявил, что его важнейшей задачей на посту главы Департамента ВВС является "внушение чувства безотлагательности" в отношении необходимости подготовки к следующей войне, в которой "нам, возможно, придется участвовать".

Он добавил, что у Китая есть оружие, которое предназначено для поражения сил США в западной части Тихого океана, включая Тайвань и Южно-Китайское море, которые являются главными национальными приоритетами.

Также Кендалл отметил, что в то время как Россия продемонстрировала свою готовность применить силу против соседних стран, она серьезно рассматривала возможность применения ядерного оружия. В частности, в Украине.

"Потенциал применения ядерного оружия стал таким реальным, каким я его когда-либо видел", - сказал он.

Кроме того, министр предупредил курсантов, что им будет поручено предотвратить "величайшую вообразимую катастрофу в истории человечества". Это связано с тем, что Россия усиливает свою зависимость от ядерного оружия, а Китай создает ядерный арсенал, который становится сопоставимым с арсеналами США и России.

По словам Кендалла, мысль о том, что ядерные державы не начнут войну между собой, поскольку они не делали этого в прошлом, "очень опасна". Он признал, что после распада Советского Союза он наивно надеялся, что это положит конец угрозе ядерного конфликта.

"Угроза ядерной войны вернулась, возможно, в еще более опасных формах", - резюмировал он.