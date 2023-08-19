Китай начал военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение"

"Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая в субботу начало совместное воздушное и морское патрулирование и военные учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань", - говорится в публикации.

По словам представителя командования Ши И, патрулирование и учения осуществляются с целью отработки координации военных кораблей и самолетов и "их способности захватывать контроль над воздушным и морским пространством".

"Будет проверена способность вооруженных сил вести боевые действия в реальных боевых условиях", - заявил он.

Также Ши добавил, что мероприятия военных "служат строгим предупреждением о сговоре сепаратистов, выступающих за "независимость Тайваня", с иностранными элементами и их провокациях".

Как отмечает Reuters, перед этим Пекин назвал Лая, который является лидером на президентских выборах в Тайване в 2024 году, "возмутителем спокойствия". Также Китай пообещал принять "решительные меры для защиты национального суверенитета".

Вице-президента Тайваня в Штатах остановился в Нью-Йорке, и через Сан-Франциско вернулся в Парагвай, который дипломатически признает Тайбэй.

Ситуация вокруг Тайваня

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров при этом считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Напомним, что Пекин неоднократно критиковал Вашингтон за взаимодействие с островом, с которым последний не имеет официальных дипломатических связей, в том числе за продажу американского оружия Тайбэю.

Так, недавно министр обороны Китая Ли Шанфу предостерег мир от "игры с огнем" в отношении Тайваня.