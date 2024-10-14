Китай начал новые военные учения вблизи Тайваня для "строгого предупреждения"

Дать завершение этих военных учений китайская сторона не называет.

Как заявили в китайском военном командовании, учения "Joint Sword-2024B" проводятся в Тайваньском проливе и районах к северу, югу и востоку от Тайваня.

"Эти учения также служат строгим предупреждением о сепаратистских действиях сил независимости Тайваня. Это законная и необходимая операция по защите государственного суверенитета и национального единства", - говорится в заявлении командования КНР.

Детали китайских учений возле Тайваня

Также китайская сторона обнародовала карту, на которой показаны 9 районов вокруг Тайваня, где проходили учения: 2 на восточном побережье острова, 3 на западном, 1 на севере и 3 вокруг контролируемых Тайванем островов рядом с китайским побережьем.

Китайское командование заявило, что корабли и самолеты приближаются к Тайваню в "непосредственной близости по разным направлениям", сосредотачиваясь на патрулировании и боевой готовности с моря и воздуха, и на отработке блокировки ключевых портов и районов, а также имитацией атак на морские и наземные цели.

Вместе с тем, в ВС Китая не объявляли о проведении боевых стрельб или введении запрещенных для полетов зон.

Что предшествовало военным учения

В свою очередь в Тайване осудили такие действия со стороны китайской армии. Однако отмечается, что Тайбэй был готов к ним.

Так ранее тайваньский президент Лай Чин Тэ заявил, что Китай не имеет права представлять Тайвань, даже если он предложил сотрудничество с Пекином. Это вызвало осуждение со стороны властей КНР.

А на прошлой неделе китайские государственные СМИ опубликовали серию материалов с осуждением речи Лая, а в воскресенье командование ВС КНР обнародовало видео, в котором говорилось о "готовности к бою".

Реакция тайваньской стороны

Как заявил высокопоставленный представитель службы безопасности Тайваня в беседе с журналистами агентства Reuters, Тайбэй считает, что Китай практикует блокировку тайваньских портов к северу и югу от острова и международных судоходных путей, а также отпор возможного прибытия иностранных войск.

Вчера, 13 октября, в Тайване сообщили о том, что китайская авианосная группа движется на юг острова через стратегический канал Баши, отделяющий Тайвань от Филиппин и соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном.

Напомним, перед этим в мае Китай проводил двухдневные учения "Joint Sword-2024A" вокруг Тайваня после того, как Лай вступил на президентский пост.

Тогда китайская сторона также заявляла, что такие учения были "наказанием" за сепаратистское содержание в инаугурационной речи Лая.

Также сообщалось, что в конце сентября Тайвань объявил о полной боеготовности из-за запуска Китаем баллистических ракет.