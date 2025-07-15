Китай раскритиковал пошлинные угрозы Трампа торговым партнерам России

Попытки США остановить войну в Украине

В последнее время США активизировали дипломатические усилия для остановки полномасштабной войны в Украине. Американские чиновники неоднократно встречались отдельно с украинской и российской сторонами. На одном из таких этапов Вашингтон предложил полное прекращение боевых действий - Киев поддержал эту инициативу, а Москва выдвинула собственные условия. Несмотря на это, Россия и Украина вернулись к непосредственным переговорам и уже провели несколько раундов.

В то же время риторика Трампа относительно конфликта заметно изменилась с его повторным избранием. Вчера же президент заявил о разочаровании действиями Путина, пригрозил новыми санкциями и анонсировал поставку Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Бразилию, Китай и Индию позвонить Путину и призвать его к перемирию, если они хотят избежать санкций.

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