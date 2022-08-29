Китай і Росія проведуть спільні навчання, - FT

На цьому тижні Росія і Китай проведуть військові навчання "Схід". Вони почнуться у вівторок і пройдуть на Далекому Сході Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

До навчань, які проводяться кожні чотири роки, цього року також приєдналися Білорусь та Індія. У Пекіні наполягають на тому, що участь у навчаннях "Схід" не має відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації.

Востаннє Росія і Китай проводили спільні військові навчання в Китаї минулого року, і Вашингтон заявив, що не надає їм ніякого нового значення.

За повідомленням Міністерства оборони Японії, минулого тижня два російських військово-морських конвоя пройшли в зону проведення навчань через протоку Соя, що розділяє Росію і Японію.