Китай і Росія проведуть спільні навчання, - FT

На цьому тижні Росія і Китай проведуть військові навчання "Схід". Вони почнуться у вівторок і пройдуть на Далекому Сході Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
До навчань, які проводяться кожні чотири роки, цього року також приєдналися Білорусь та Індія. У Пекіні наполягають на тому, що участь у навчаннях "Схід" не має відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації.
Востаннє Росія і Китай проводили спільні військові навчання в Китаї минулого року, і Вашингтон заявив, що не надає їм ніякого нового значення.
За повідомленням Міністерства оборони Японії, минулого тижня два російських військово-морських конвоя пройшли в зону проведення навчань через протоку Соя, що розділяє Росію і Японію.
Раніше ми писали, що Китай почав військові навчання навколо Тайваню з використанням сучасної зброї зокрема, гіперзвукових ракет DF-17 і винищувачів-невидимок J-20. Тим часом Пекін почав ігнорувати дзвінки від Пентагону, а Тайвань назвав військові навчання Китаю репетицією нападу.
Також минулого року Міноборони РФ провело навчання за участю 38 тисяч резервістів. Однак воювати в Україні погодилося не більше 8000 осіб.
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