Китай і Росія кидають виклик чинному міжнародному порядку, - Блінкен

Блінкен підкреслив, що після завершення Другої світової в міжнародній політиці сформувалися правила, які базувалися на: повазі суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, прав людини, Загальній декларації прав людини і статуті ООН. З тих часів не було жодної глобальної війни.

За словами чиновника, зараз Китай і Росія кинули виклик міжнародному порядку.

"Він (міжнародний порядок - ред.) заперечується Росією в її агресії проти України. Тому що справа не тільки в жахливих руйнуваннях і смертях в Україні, але і в тому, що, якщо Росії буде дозволено робити те, що вона робить, це означає, що ми повернемося до світу, в якому великі країни можуть залякувати малі країни", - підкреслив держсекретар.

При цьому Китай, на думку Блінкена, також противиться існуючому міжнародному порядку, діючи все більш агресивно в регіоні і посилюючи репресії всередині країни.