RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китай і Росія кидають виклик чинному міжнародному порядку, - Блінкен

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Очільники Китаю і РФ намагаються змінити існуючий міжнародний порядок, який був створений після Другої світової війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США, про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу Thai PBS.

Блінкен підкреслив, що після завершення Другої світової в міжнародній політиці сформувалися правила, які базувалися на: повазі суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, прав людини, Загальній декларації прав людини і статуті ООН. З тих часів не було жодної глобальної війни.

За словами чиновника, зараз Китай і Росія кинули виклик міжнародному порядку.

"Він (міжнародний порядок - ред.) заперечується Росією в її агресії проти України. Тому що справа не тільки в жахливих руйнуваннях і смертях в Україні, але і в тому, що, якщо Росії буде дозволено робити те, що вона робить, це означає, що ми повернемося до світу, в якому великі країни можуть залякувати малі країни", - підкреслив держсекретар.

При цьому Китай, на думку Блінкена, також противиться існуючому міжнародному порядку, діючи все більш агресивно в регіоні і посилюючи репресії всередині країни.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що протести на Шрі-Ланці можуть бути пов'язані з війною Росії проти України, через яку заблоковано експорт українського зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКитайЕнтоні БлінкенВійна Росії проти України