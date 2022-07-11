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Китай і Росія кидають виклик чинному міжнародному порядку, - Блінкен

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Бангкок, Понеділок 11 липня 2022 22:23
Китай і Росія кидають виклик чинному міжнародному порядку, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Очільники Китаю і РФ намагаються змінити існуючий міжнародний порядок, який був створений після Другої світової війни.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США, про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю телеканалу Thai PBS.

Блінкен підкреслив, що після завершення Другої світової в міжнародній політиці сформувалися правила, які базувалися на: повазі суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, прав людини, Загальній декларації прав людини і статуті ООН. З тих часів не було жодної глобальної війни.

За словами чиновника, зараз Китай і Росія кинули виклик міжнародному порядку.

"Він (міжнародний порядок - ред.) заперечується Росією в її агресії проти України. Тому що справа не тільки в жахливих руйнуваннях і смертях в Україні, але і в тому, що, якщо Росії буде дозволено робити те, що вона робить, це означає, що ми повернемося до світу, в якому великі країни можуть залякувати малі країни", - підкреслив держсекретар.

При цьому Китай, на думку Блінкена, також противиться існуючому міжнародному порядку, діючи все більш агресивно в регіоні і посилюючи репресії всередині країни.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що протести на Шрі-Ланці можуть бути пов'язані з війною Росії проти України, через яку заблоковано експорт українського зерна.

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