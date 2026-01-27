Китай годами взламывал телефоны топ-чиновников Британии, - The Telegraph

Китайские хакеры в 2021-2024 годах прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, которые работали на премьер-министров Великобритании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
По данным издания, операция под названием "Соляной тайфун" позволила Пекину получить доступ к личной переписке высокопоставленных британских чиновников.
Хакеры, спонсируемые государством, атаковали телефоны некоторых ближайших помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.
"Непонятно, включала ли хакерская атака мобильные телефоны самих премьер-министров, но один источник, знакомый с утечкой информации, заявил, что атака попала "прямо в сердце Даунинг-стрит", - пишет The Telegraph.
По информации СМИ, эта шпионская операция скомпрометировала высокопоставленных членов правительства, раскрыв их частные сообщения китайской стороне.
Как добавляет издание, хакерская атака на Даунинг-стрит стала частью крупной операции Пекина, направленной против многих стран, включая Соединенные Штаты, Австралию, Канаду и Новую Зеландию.
Напомним, еще в октябре 2025 года западные СМИ писали о том, что Китай в течение более 10 лет систематически получал доступ к секретным правительственным системам Великобритании, взламывая документы низкого и среднего уровня секретности.
А недавно в Китае вспыхнул громкий скандал в военном руководстве. Речь идет о возможной передаче секретных данных по ядерной программе и масштабной коррупции в высших эшелонах армии.