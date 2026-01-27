Китай годами взламывал телефоны топ-чиновников Британии, - The Telegraph

Китайские хакеры в 2021-2024 годах прослушивали телефоны высокопоставленных чиновников, которые работали на премьер-министров Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

По данным издания, операция под названием "Соляной тайфун" позволила Пекину получить доступ к личной переписке высокопоставленных британских чиновников.

Хакеры, спонсируемые государством, атаковали телефоны некоторых ближайших помощников Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

"Непонятно, включала ли хакерская атака мобильные телефоны самих премьер-министров, но один источник, знакомый с утечкой информации, заявил, что атака попала "прямо в сердце Даунинг-стрит", - пишет The Telegraph.

По информации СМИ, эта шпионская операция скомпрометировала высокопоставленных членов правительства, раскрыв их частные сообщения китайской стороне.

Как добавляет издание, хакерская атака на Даунинг-стрит стала частью крупной операции Пекина, направленной против многих стран, включая Соединенные Штаты, Австралию, Канаду и Новую Зеландию.