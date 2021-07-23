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Китай про розслідування походження COVID: плід політичних маніпуляцій

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Пекін, П'ятниця 23 липня 2021 15:22
Китай про розслідування походження COVID: плід політичних маніпуляцій Фото: Китай відреагував на розслідування за походженням COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розслідує походження коронавірусу. Це в Китаї називають плодом політичних маніпуляцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Китаю.

У заяві говориться, що Китай підтримує справедливий розподіл вакцин і ліків, а також спільно виступати проти "вакцинного націоналізму".

"Відстеження походження вірусу - серйозна наукова проблема, яка вимагає міжнародного співробітництва на основі фактів і поваги до науки в глобальному масштабі. Китай і Португалія будуть спільно протистояти політичним маніпуляціям в питанні відстеження походження коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Китай відмовився слідувати запропонованому ВООЗ плану по другому етапу розслідування походження коронавірусу.

Зазначимо, в США допустили, що походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

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