Китай провел военные учения и назвал их "наказанием" для Тайваня

Министерство обороны Тайваня заявило, что 17 марта китайские военные провели "совместное патрулирование боевой готовности" - одно утром и одно днем. За это время, в приближенные к Тайваню районы были отправлены 54 военных самолета, в частности J-10, а также беспилотники.

Китайские самолеты пролетели в воздушном пространстве на север, запад, юго-запад, юго-запад и восток от острова. Из них 42 самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива, который является неофициальным буфером между двумя сторонами. Тайваньские военно-воздушные и военно-морские силы были отправлены для наблюдения.

Представитель китайского Управления по делам Тайваня заявил, что если администрация Лая "осмелится провоцировать и играть с огнем, это приведет лишь к собственному уничтожению".

Совет по делам материковой части Тайваня отметил, что Пекин продолжает угрожать острову в военном плане, чем повышает напряженность в проливе и дестабилизирует региональный мир и стабильность.

Совет заявил, что Коммунистическая партия КНР является "нарушителем спокойствия" во всех смыслах этого слова, и призвал страны-союзники остановить китайскую военную экспансию.

Тайваньские силовики заявили, что Пекин пытается нормализовать учения возле Тайваня, проводя такие патрулирования в районе острова в среднем каждые 7-10 дней.

На прошлой неделе Лай заявил, что Китай углубил свои кампании влияния и проникновения на остров, пообещав принять меры для противодействия попыткам Пекина "поглотить" Тайвань.