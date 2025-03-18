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Китай провел военные учения и назвал их "наказанием" для Тайваня

Иллюстративное фото: власти Тайваня раскритиковали военные маневры Китая (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Китае назвали свои военные учения возле острова Тайвань наказанием за постоянное продвижение лидером страны Лаем Чинте "сепаратизма". Тайбэй в ответ объявил Пекин нарушителем спокойствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Тайваня заявило, что 17 марта китайские военные провели "совместное патрулирование боевой готовности" - одно утром и одно днем. За это время, в приближенные к Тайваню районы были отправлены 54 военных самолета, в частности J-10, а также беспилотники.

Китайские самолеты пролетели в воздушном пространстве на север, запад, юго-запад, юго-запад и восток от острова. Из них 42 самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива, который является неофициальным буфером между двумя сторонами. Тайваньские военно-воздушные и военно-морские силы были отправлены для наблюдения.

Представитель китайского Управления по делам Тайваня заявил, что если администрация Лая "осмелится провоцировать и играть с огнем, это приведет лишь к собственному уничтожению".

Совет по делам материковой части Тайваня отметил, что Пекин продолжает угрожать острову в военном плане, чем повышает напряженность в проливе и дестабилизирует региональный мир и стабильность.

Совет заявил, что Коммунистическая партия КНР является "нарушителем спокойствия" во всех смыслах этого слова, и призвал страны-союзники остановить китайскую военную экспансию.

Тайваньские силовики заявили, что Пекин пытается нормализовать учения возле Тайваня, проводя такие патрулирования в районе острова в среднем каждые 7-10 дней.

На прошлой неделе Лай заявил, что Китай углубил свои кампании влияния и проникновения на остров, пообещав принять меры для противодействия попыткам Пекина "поглотить" Тайвань.

Отношения между Тайванем и Китаем

Несколько десятилетий отношения между Китаем и Тайванем остаются напряженными. Пекин считает Тайвань (Республика Китай или Китайский Тайбэй) своей территорией и регулярно угрожает применить военную силу для возвращения острова под свой контроль.

В последние годы Китай усилил военное и политическое давление на остров.

Правительство Тайваня отвергает территориальные претензии Пекина и отмечает, что только народ Тайваня может решать свое будущее. Президент Лай Чинте неоднократно предлагал переговоры с Китаем, но каждый раз ему отказывали.

В январе госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал принудительные действия Китая в отношении Тайваня.

Ранее Китай подверг острой критике пакет военной помощи США для Тайваня на более чем 500 миллионов долларов.

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Тайвань