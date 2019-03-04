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Китай продовжить збільшення витрат на оборону


При цьому зараз невідомо, на скільки планують збільшити витрати на оборону

Официальный представитель сессии Всекитайского собрания народных представителей Чжан Есуй заявил, что Китайская народная республика продолжит "разумное и уместное" увеличение расходов на оборону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, рост расходов необходим для защиты национальной безопасности.

"Поддержание разумного и надлежащего роста расходов на национальную оборону необходимо для защиты национальной безопасности и проведение военных реформ с китайскими характеристиками", - сказал Чжан.

Он отметил, что "ограниченные" расходы Китая на оборону предназначены только для собственных нужд безопасности страны и защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а не для угрозы другим странам.

"Буде тли составлять страна военную угрозу для других стран, зависит от ее внешней и оборонной политики, а не от того, насколько увеличиваются ее расходы на оборону", - пояснил официальный представитель.

При этом Чжан не уточнил, насколько правительство планирует увеличить расходы на оборону. Планируется, что сумма будет названа в процессе обсуждения бюджета.

Напомним, Россия и Китай намерены усилить разведывательное давление на Норвегию в интернете.

Как писало РБК-Украина, во внутренней справке Министерства обороны Канады указано, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

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