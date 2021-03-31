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Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США

Новость на русском → Пекін, Середа 31 березня 2021 17:20
Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США Фото: Китай закликав ВООЗ вивчити ймовірність витоку COVID-19 у США (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чуньїн закликала Всесвітню організацію охорони здоров'я зайнятися вивченням витоку коронавірусної інфекції з американської військової лабораторії. Вона вважає, що це дослідження не повинне бути обмеженим будь-яким регіоном світу.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Щодо збереження ймовірності витоку вірусу в результаті лабораторного інциденту члени експертної групи заявили, що в разі необхідності вони проведуть дослідження в лабораторіях по всьому світу. Як вам відомо, такі дослідження в лабораторіях в Ухані вже пройшли. Однак коли Форт-Детрік відкриється для експертів?", - сказала Хуа Чуньїн.

Вона також додала, що в ЗМІ відсутня будь-яка інформація про лабораторії Форт-Детрік.

"Новини про неї були в червні 2019 року, але потім їх не стало", - зазначила дипломат.

За її словами влада КНР готові і далі співпрацювати з експертами ВООЗ, які з'ясовують походження коронавірусу.

"Це не розслідування, а наукове дослідження. Воно має носити глобальний характер і не бути обмеженим будь-яким регіоном світу", - заявила Хуа Чуньїн.

Відзначимо, що в лабораторії Форт-Детрике в американському штаті Меріленд розташований Науково-дослідний інститут сухопутних військ імені Волтера Ріда. Установа підпорядковується Пентагону і займається біомедичними дослідженнями.

Нагадаємо, ВООЗ напередодні опублікувала повний звіт про походження коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19. Доповідь підготовлено за підсумками роботи місії в Китаї.

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