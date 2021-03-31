Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин призвала Всемирную организацию здравоохранения заняться изучением утечки коронавирусной инфекции из американской военной лаборатории. Она считает, что это исследование не должно быть ограничено любым регионом мира.

"Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?", - сказала Хуа Чуньин.

Она также добавила, что в СМИ отсутствует информация о лаборатории Форт-Детрик.

"Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало", - отметила дипломат.

По ее словам, власти КНР готовы и дальше сотрудничать с экспертами ВОЗ, которые выясняют происхождение коронавируса.

"Это не расследование, а научное исследование. Оно должно носить глобальный характер и не быть ограниченным любым регионом мира", - заявила Хуа Чуньин.

Отметим, что в лаборатории Форт-Детрике в американском штате Мэриленд расположен Научно-исследовательский институт сухопутный войск имени Уолтера Рида. Учреждение подчиняется Пентагону и занимается биомедицинскими исследованиями.