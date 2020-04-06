У Китаї встановили час збереження коронавіруса на поверхнях

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Миття і дезінфекція рук залишаються одними з самих надійних способів уникнути зараження

Коронавірус COVID-19 може зберігатися на використаних марлевих масках до тижня. Про це повідомляє South China Morning Post.

Група експертів Гонконзького університету та американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань досліджували, скільки часу може жити вірус на різних поверхнях.

Так, при кімнатній температурі на папері для друку коронавірус тримався до трьох годин, а на обробленій деревині і тканині - стандартної бавовняної лабораторній куртці - він зник уже на другий день. Крім того, на склі і банкнотах вірус зберігався близько чотирьох днів, а на нержавіючої сталі та пластику він був помітний від чотирьох до семи днів.

Як повідомляється, звичайні дезінфектори, включаючи відбілювач, відмінно справляються з "вбивством" вірусу, а миття і дезінфекція рук залишаються одними з найбільш простих і надійних способів уникнути зараження.

Нагадаємо, в Іспанії до кінця місяця вчені можуть розробити прототип вакцини від коронавірусу. В Національному центрі біотехнології розробляють одну з найсучасніших у світі вакцин проти COVID-19.

Також вчені в Австралії почали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу.