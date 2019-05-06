Китай не візьме участі в ядерних переговорах з РФ і США

Представник Міністерства закордонних справ КНР Ген Шуан заявив, що Китай не буде брати участь ні в яких переговорах з тристоронньої ядерної угоду з США і Росією. Про це повідомляє Reuters.

Шуан зазначив, що ядерні сили країни мінімальні, вони потрібні для забезпечення національної безпеки і не можуть зрівнятися з силами США і Росії.

"Китай виступає проти того, щоб яка-небудь країна робила заяви від імені Китаю з приводу контролю озброєння. Ми також не будемо брати участь ні в яких переговорах з тристоронньої угоди про ядерне роззброєння", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляв, що США, Росії і Китаю варто відмовитися від ядерної зброї. Зокрема, Трамп доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для укладення нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над ядерним озброєнням.

РБК-Україна писало, що США заявляли про розгортання Росією додаткових ракет. Росія розмістила додаткове число ракет 9М729, які порушують Договір про ракети. До цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.