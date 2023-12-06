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Китай пригрозил жестким ответом после санкций Британии против пособников Путина

Среда 06 декабря 2023 16:40
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Китай пригрозил жестким ответом после санкций Британии против пособников Путина Фото: Китай пригрозил жестким ответом после санкций Британии против пособников Путина (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китай угрожает Британии жестким ответом после того, как страна ввела санкции против китайских компаний.

Об этом сказано в заявлении посольства Китая в Великобритании, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Дипломатическое ведомство КНР призвало британское правительство "исправить свои ошибки" после введения санкций против китайских компаний.

Посольство отметило, что "решительно выступает против действий британской стороны", обвинив власти страны в нарушении международного права.

"Любые действия, наносящие ущерб интересам Китая, будут встречать жесткий ответ", - заявили в посольстве.

В ведомстве добавили, что Китай "придерживается объективной и справедливой позиции в украинском вопросе".

Санкции Британии

Напомним, сегодня, 6 декабря, Британия ввела санкции против физических и юридических лиц, которые финансируют военную машину российского диктатора Владимира Путина.

В частности, ограничения коснулись трех китайский компаний: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited. Они поставляют России подсанкционные товары, которые страна-агрессор может использовать в военных целях.

Санкции ввели не только против китайских компаний, но и белорусских, сербских, турецких, узбекских и из ОАЭ.

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