Китай пригрозил силой "разгромить" независимость Тайваня

Соответствующее заявление глава Минобороны Китая сделал на конференции по безопасности "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре. По его словам, Пекин якобы настроен на "мирное воссоединение", но "силы независимости" Тайваня препятствуют этому.

Он сказал, что армия Китая будет действовать "решительно", чтобы предотвратить независимость Тайваня. Также он обвинил власти Тайваня в якобы разрушении китайского единства.

"Эти сепаратисты недавно сделали фанатические заявления, демонстрирующие их измену китайской нации и своих предков. Они будут прибиты к столбу позора в истории", - сказал китайский министр.

Кроме того, Цзюнь заявил, что поддерживающим независимость Тайваня грозит самоуничтожение.

Реакция Тайваня

Совет Тайваня, отвечающий за политику острова в отношении Китая, заявил, что осуждает "провокационные и иррациональные" комментарии китайского министра.

"Это объективный факт, что две стороны Тайваньского пролива не подчиняются друг другу, и это тоже статус-кво в проливе", - говорится в сообщении.