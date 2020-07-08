ФБР назвало Китай главной угрозой США

Фото: Крістофер Рей (flickr by Intelligence & National Securit)

Глава ФБР вважає, що Китай націлений на китайських громадян, які проживають закордоном

Глава Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей заявив, що Китай прагне стати єдиною світовою наддержавою і докладає для цього всіх зусиль. А шпигунство і крадіжки з їх сторони є найбільшою довгостроковою загрозою для Сполучених Штатів.

Про це повідомляє BBC.

За словами Крістофера Рея, ФБР відкриває нову контррозвідувальну справу щодо Китаю кожні 10 годин, а з п'яти тисяч справ активної контррозвідки, майже половина пов'язана з Китаєм.

Також він додав, що Китай націлений на своїх громадян, які проживають закордоном, змушуючи їх повертатись за допомогою "шокуючої тактики".

"Ми говоримо про політичних конкурентів, дисидентів і критиків, які прагнуть викрити порушення Китаю в сфері прав людини", - заявив Рей.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вводять санкції щодо представників китайського уряду та Комуністичної партії Китаю.

Крім того, Сенат США схвалив санкції проти Китаю через порушення автономії Гонконгу.