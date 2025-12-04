Китай представил гиперзвуковую ракету по цене "Шахеда", которая бьет на 1300 км

Для сравнения, стоимость дрона "Шахед", в зависимости от комплектации, также достигает 99 тысяч долларов. При этом новая гиперзвуковая ракета уже запущена в массовое производство.

Кроме того, YKJ-1000 дешевле, чем противотанковая ракета AGM-114R2 Hellfire США, которая стоит 134 тысячи долларов согласно контракту с Францией.

"YKJ-1000 это уже не просто колокольчик для запада, а громкий набат. Проблема в том, что чтобы перехватить такую ракету, американцам, например необходимо будет потратить как минимум одну ракету SM-6, или THAAD, которые стоят 4,27 миллиона и 15,5 миллиона долларов соответственно", - пишет Defense Express.

Издание отмечает, что если системы радиоэлектронной борьбы не смогут противодействовать YKJ-1000, то Западу нечем будет защитить себя от нее.

Отмечается, что массовое производство гиперзвуковой YKJ-1000 означает, что ракету уже давно испытали. При этом эксперты считают, что противодействовать ей можно с помощью лазерного оружия, однако его до сих пор не создали.

Что известно о ракете YKJ-1000

Новая гиперзвуковая ракета YKJ-1000 транспортируется и запускается в специальной прицепной пусковой установке, которая имеет вид контейнера. Она имеет стандартное строение с ракетным двигателем, механизмом расцепления и гиперзвуковым глайдером, который оборудован еще и головкой самонаведения.

Кроме того, глайдер способен автономно обнаруживать и кружить над целью, избегая зоны поражения ее средств противодействия.

Китай смог достичь такой низкой стоимости ракеты благодаря использованию большого количества гражданских элементов. Например, частью термостойкого покрытия является обычный пенобетон.

"Цифра в 99 тысяч долларов выглядит нереальной. Но ситуация критически не меняется, если даже настоящая цена YKJ-1000 выше в 3-5 или даже 10 раз", - отмечает китайское издание.