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Китай надав повний доступ до об'єктів для вивчення COVID, - ВООЗ

Пекін, Субота 06 лютого 2021 11:01
Китай надав повний доступ до об'єктів для вивчення COVID, - ВООЗ
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Влада Китаю надала експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) повний доступ до всіх запитаних об'єктів для вивчення походження коронавірусу. Також вони зможуть поспілкуватися з усіма людьми, зустрічі з якими були необхідні для розслідування.

Про це повідомляє Associated Press.

"Нас запитали, де ми хочемо побувати. Ми надали приймаючій стороні список. Як бачите, судячи з того, де ми були, ми побували у всіх ключових місцях", - повідомив один з експертів ВООЗ Пітер Дашак.

Він також зазначив, що в найближчі дні делегація ВООЗ буде аналізувати отримані дані і консультуватися з китайськими колегами. Попередні висновки будуть представлені на брифінгу, який відбудеться в середу, після чого команда фахівців покине Китай.

Нагадаємо, експерти ВООЗ приїхали в Ухань три тижні тому. Згідно з правилами Китаю, їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів не пустили в Китай через виявлення антитіл до COVID-19.

Після цього, 28 січня, експерти ВООЗ вийшли з карантину, і приступили до розслідування походження коронавірусу.

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