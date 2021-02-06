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Китай предоставил полный доступ к объектам для изучения COVID, - ВОЗ

Пекин, Суббота 06 февраля 2021 11:01
Китай предоставил полный доступ к объектам для изучения COVID, - ВОЗ
Фото: врач (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Власти Китая предоставили экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) полный доступ ко всем запрошенным объектам для изучения происхождения коронавируса. Также они смогут пообщаться со всеми людьми, встречи с которыми были необходимы для расследования.

Об этом сообщает Associated Press.

"Нас спросили, где мы хотим побывать. Мы предоставили принимающей стороне список. Как видите, судя по тому, где мы были, мы побывали во всех ключевых местах", - сообщил один из экспертов ВОЗ Питер Дашак.

Он также отметил, что в ближайшие дни делегация ВОЗ будет анализировать полученные данные и консультироваться с китайскими коллегами. Предварительные выводы будут представлены на брифинге, который состоится в среду, после чего команда специалистов покинет Китай.

Напомним, эксперты ВОЗ приехали в Ухань три недели назад. Согласно правилам Китая, их сразу же отправили на карантин. Еще двух экспертов не пустили в Китай из-за выявления антител к COVID-19.

После этого, 28 января, эксперты ВОЗ вышли с карантина, и приступили к расследованию происхождения коронавируса.

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