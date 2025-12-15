RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Китай стремится к лидерству на рынке золота, приобретя бразильские месторождения

Иллюстративное фото: слитки золота (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Китай делает гигантский шаг к контролю над мировым рынком золота, потратив 1 млрд долларов на бразильские рудники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Так, китайская компания CMOC Group, один из крупнейших горнодобывающих концернов Китая, объявила о приобретении бразильского бизнеса Equinox Gold Corp. на сумму 1 миллиард долларов США.

Сделка включает две компании Equinox - Leagold LatAm Holdings BV и Luna Gold Corp., которые контролируют несколько золотых месторождений в Бразилии.

По условиям сделки, Equinox получит 900 миллионов долларов наличными сразу после закрытия, а также условный платеж в размере 115 миллионов долларов через год.

Согласно заявлению CMOC, после завершения этой сделки годовая добыча золота концерна возрастет до 8 тонн в год.

Отметим, что основным направлением деятельности CMOC остается медь и кобальт, однако последние приобретения демонстрируют активное расширение в секторе драгоценных металлов.

Ранее в этом году компания уже купила канадскую горнодобывающую компанию Lumina Gold Corp. за 581 миллион канадских долларов (примерно 422 миллиона долларов США) для разработки крупнейшего месторождения первичного золота в Эквадоре.

Аналитики отмечают, что соглашение CMOC с Equinox должно укрепить позиции китайского концерна на рынке золота Латинской Америки и подчеркивает глобальные амбиции компании в секторе драгоценных металлов, одновременно повышая влияние Китая на мировом рынке золота.

 

Напомним, что мировые цены на золото и серебро приближаются к 36-летнему рекорду. Так, по данным экспертов, в этом году цена на золото выросла более чем на 60%, а цены на серебро выросли более чем вдвое.

Кстати, Россия начала массово распродавать свои золотые резервы, чтобы латать бюджет и поддерживать рубль, что свидетельствует о скором истощении ее стратегических запасов из-за войны в Украине.

