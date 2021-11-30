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Китай пожертвує Африці 600 мільйонів доз COVID-вакцини

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Китай, Вівторок 30 листопада 2021 13:01
Китай пожертвує Африці 600 мільйонів доз COVID-вакцини Фото: Китай передасть Африці мільйони доз COVID-вакцини (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Китай пообіцяв передати Африці 600 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Африканський континент більше за інших страждає від нерівномірного розподілу вакцин між багатими і бідними країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Голова КНР Сі Цзіньпін дав обіцянку, що поставить Африці 1 мільярд доз COVID-вакцин. Інші 400 мільйонів мають надійти іншими шляхами, наприклад, через виробництво китайських компаній в Африці.

"Ми повинні поставити людей та їхнє життя на перше місце, керуватися наукою, підтримати відмову від прав інтелектуальної власності на вакцини COVID-19 і дійсно забезпечити доступність вакцин в Африці, щоб заповнити прогалину в імунізації", - сказав він.

Associated Press пише, що за даними вчених, коронавірус процвітатиме доти, доки в усіх частинах світу не буде вакцин. Чим більше вірус поширюється серед нещеплених груп населення, тим більше у нього можливостей мутувати і потенційно стати небезпечнішим, продовжуючи пандемію для всіх країн.

Нагадаємо, в Україні утилізують дози вакцини AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення щодо припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення.

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Китай Вакцина Африка
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