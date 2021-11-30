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Китай пожертвует Африке 600 миллионов доз COVID-вакцины

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Китай, Вторник 30 ноября 2021 13:01
Китай пожертвует Африке 600 миллионов доз COVID-вакцины Фото: Китай передаст Африке миллионы доз COVID-вакцины (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Китай пообещал передать Африке 600 миллионов доз вакцины против COVID-19. Африканский континент больше других страдает от неравномерного распределения вакцин между богатыми и бедными странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Председатель КНР Си Цзиньпин дал обещание, что поставит в Африку 1 миллиард доз COVID-вакцин. Остальные 400 миллионов должны поступить другими путями, например, через производство китайских компаний в Африке.

"Мы должны поставить людей и их жизнь на первое место, руководствоваться наукой, поддержать отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19 и действительно обеспечить доступность вакцин в Африке, чтобы восполнить пробел в иммунизации", - сказал он.

Associated Press пишет, что по данным ученых, коронавирус будет процветать до тех пор, пока во всех частях мира не будет вакцин. Чем больше вирус распространяется среди непривитых групп населения, тем больше у него возможностей мутировать и потенциально стать более опасным, продлевая пандемию для всех стран.

Напомним, в Украине утилизируют дозы вакцины AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.

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Китай Вакцина Африка
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