В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca: чому препарат не встигли використати

В Україні утилізують дози вакцини AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення.

Відтак вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформляють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію, зазначив він.

Кузін повідомив, що буде утилізовано трохи більше 400 тисяч доз вакцини. Регіони вже підрахували ці залишки.

"Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не "Астразенеку". Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - назвав Кузін причини, чому вакцину не встигли використати.