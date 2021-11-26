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В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca: чому препарат не встигли використати

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 10:31
В Україні утилізують 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca: чому препарат не встигли використати Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні утилізують дози вакцини AstraZeneca, яка мала термін придатності до кінця жовтня. Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Відтак вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформляють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію, зазначив він.

Кузін повідомив, що буде утилізовано трохи більше 400 тисяч доз вакцини. Регіони вже підрахували ці залишки.

"Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не "Астразенеку". Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - назвав Кузін причини, чому вакцину не встигли використати.

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AstraZeneca Мінстерство охорони здоров'я України
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