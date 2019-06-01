Китай підвищив мита на товари із США

В Китаї в суботу, 1 червня, почали діяти нові мита на американські товари загальною вартістю в 60 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що нові тарифи стосуються понад 2,5 тис. американських товарів на які мита підвищені на 20 або 25 відсотків.

Раніше влада Китаю вже підвищила мита на половину з 5140 цільових товарів на від 5 до 10 відсотків. Також в Пекіні заявили, що ця "адаптація" є відповіддю на "односторонній торговельний протекціонізм США".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Bloomberg підрахував збитки від торговельної війни США з Китаєм. Введення нових, підвищених мит США на китайський імпорт може призвести до того, що до 2021 року світова економіка втратить близько 600 млрд доларів. Також передбачається, що до 2021 року негативний ефект від торговельної війни буде наростати, після чого очікується спад.

Нагадаємо, Трамп доручив ввести мита на китайські товари ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.