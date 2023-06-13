Китай поставляет Ирану детали для производства дронов, которые РФ использует на войне, - WSJ

Иран продолжает использовать китайские детали для производства дронов, которые затем Россия использует на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Отмечается, что Китай продолжает поставлять необходимые детали производителям иранских дронов, хотя США пытаются помешать этому и перекрыть глобальную цепочку поставок.

Издание отмечает, что Ирану необходимо примерно три месяца для производства и поставок дронов России, которые затем она будет использовать для террористических атак в Украине.

Этой весной западные исследователи изучали составляющую иранских дронов и пришли к выводу, что одна из его деталей была китайского производства и изготовлена в этом году. Речь идет о преобразователе напряжения, который могли произвести в Китае в январе.

Британская группа Conflict Armament Research отметила, что это первый случай обнаружения китайской детали в 2023 году. Это исследование показывает, что Иран может производить беспилотники для России достаточно быстро.

В Белом доме заявляли, что Россия использовала все иранские дроны, которые получала ранее. Теперь она просит у Тегерана новые партии беспилотников для обстрелов Украины.

Роль Ирана в войне против Украины

Российская армия использует дроны иранского производства для ударов по территории Украины. Страны Запада неоднократно заявляли о том, что РФ договорилась с Ираном о таких поставках, однако Москва и Тегеран всячески отвергали эти обвинения.

После того, как Украина представила реальные доказательства применения иранского вооружения Россией в Украине, Тегеран изменил позицию и признал свою причастность к поставке оружия в РФ, которое ранее отрицал.

Британская разведка сообщила, что Россия перешла от получения небольших иранских партий БПЛА воздушным транспортом в более крупные партии с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Также CNN писало, что атакующие Украину иранские дроны созданы на украденных западных технологиях.