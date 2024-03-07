Китай усиливает войну в "серой зоне", чтобы истощить Тайвань

Агентство ссылается на доклад Минобороны Тайваня, в котором отмечается, что Пекин использует так называемую "войну в серой зоне" с использованием нерегулярной тактики, чтобы измотать противника, не прибегая к открытому бою.

В частности, в документе сообщается, что Китай начал применять тактику "многофронтовой насыщенной серой зоны" для преследования Тайваня, включая усиленное патрулирование кораблей и самолетов.

"Китай попытался увеличить нагрузку на наши военно-морские и военно-воздушные силы и скрыть существование срединной линии в проливе", - отмечается в докладе, имея в виду неофициальную границу между двумя сторонами, которую китайские войска начали регулярно пересекать в последние годы. Также Китай использует исследовательские и военные суда, чтобы "замаскировать военную деятельность под гражданскую".

С целью противостояния китайским угрозам, Минобороны Тайваня сообщило о работе над мерами по "сохранению" своих войск на случай войны, повышая устойчивость своей инфраструктуры и проводя учения, чтобы обеспечить выживание тайваньских войск в затяжном конфликте. Также оборонное ведомство запасается оружием и топливом, чтобы выдержать длительную войну с Китаем.

В ведомстве также извлекают уроки из войны на Украине и войны между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

В случае конфликта Китай попытается быстро захватить Тайвань и предотвратить внешнее вмешательство, добавили в министерстве. Чтобы усложнить ситуацию, Тайбэй работает над диверсификацией своих командных систем и внедрением более мобильного и дальнобойного оружия, а также искусственного интеллекта, одновременно укрепляя "связи" с демократическими союзниками, включая США.

Напряженность между Китаем и Тайванем

Между Китаем и Тайванем уже несколько лет продолжается политическое и дипломатическое напряжение, которое угрожает началом горячей войны. Пекин считает остров своей геополитической зоной интересов и постоянно озвучивает намерения аннексировать его, в то время как Тайвань акцентирует внимание на независимости и усиливает сотрудничество с США и странами Запада.

22 января Минобороны Тайваня обнаружило шесть китайских воздушных шаров, летевших над Тайваньским проливом. Один из них пересек остров.

С 1 февраля Китайская администрация гражданской авиации отменила "компенсационную меру" для полетов в южном направлении по маршруту M503, который расположен к западу от срединной линии Тайваньского пролива.

В феврале Пекин возобновил регулярное патрулирование береговой охраны вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмен, которые примыкают к китайскому побережью. Решение было принято после гибели двух китайских рыбаков во время их попытки скрыться от береговой охраны Тайваня.

На этой неделе Китай сообщил о планах увеличить в текущем году расходы на оборону на 7,2%. Это увеличит военный бюджет более чем в два раза за 11 лет правления президента Си Цзиньпина, который ужесточает свою позицию в отношении Тайваня.

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