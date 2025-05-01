Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США, - FT

В Китае утверждают, что "не будет ничего плохого" в торговых переговорах с США. Это свидетельствует о смягчении позиции Пекина, ведь обе стороны ищут выход из тарифной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как сообщается, в китайской соцсети Weibo пользователь под ником Yuyuan Tantian, связанный с государственным вещателем CCTV, написал, что Пекину не нужно разговаривать с США, пока Вашингтон не примет существенных мер. Однако, по его словам, если США хотят взаимодействовать с Китаем, то "в этом нет ничего плохого".

Также пользователь ссылается на источники, которые утверждают, что чиновники из США "активно обращались к Китаю", прося о переговорах по тарифам.

"Если это переговоры, то дверь открыта настежь. Если это борьба, мы доведем ее до конца", - говорится в заметке.

По словам аналитиков, такие формулировки являются смягчением позиции Пекина. В частности, Эндрю Полк, соучредитель консультативной группы Trivium China, говорит, что публикация "закладывает основу для того, чтобы сесть за стол переговоров".

"Это должно хорошо подойти внутренней аудитории и дать им прикрытие для начала переговоров", - отметил он.

В то же время научный сотрудник аналитического центра Китая и глобализации в Пекине Цичен Ван считает, что такая публикация свидетельствует о том, что Китай готов к торговым переговорам.

По его словам, такой метод сигнализации через аккаунты в соцсетях является новым, но Пекин также использовал его во время первой торговой войны с США.