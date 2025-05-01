Китай смягчает позицию по торговым переговорам с США, - FT
В Китае утверждают, что "не будет ничего плохого" в торговых переговорах с США. Это свидетельствует о смягчении позиции Пекина, ведь обе стороны ищут выход из тарифной войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как сообщается, в китайской соцсети Weibo пользователь под ником Yuyuan Tantian, связанный с государственным вещателем CCTV, написал, что Пекину не нужно разговаривать с США, пока Вашингтон не примет существенных мер. Однако, по его словам, если США хотят взаимодействовать с Китаем, то "в этом нет ничего плохого".
Также пользователь ссылается на источники, которые утверждают, что чиновники из США "активно обращались к Китаю", прося о переговорах по тарифам.
"Если это переговоры, то дверь открыта настежь. Если это борьба, мы доведем ее до конца", - говорится в заметке.
По словам аналитиков, такие формулировки являются смягчением позиции Пекина. В частности, Эндрю Полк, соучредитель консультативной группы Trivium China, говорит, что публикация "закладывает основу для того, чтобы сесть за стол переговоров".
"Это должно хорошо подойти внутренней аудитории и дать им прикрытие для начала переговоров", - отметил он.
В то же время научный сотрудник аналитического центра Китая и глобализации в Пекине Цичен Ван считает, что такая публикация свидетельствует о том, что Китай готов к торговым переговорам.
По его словам, такой метод сигнализации через аккаунты в соцсетях является новым, но Пекин также использовал его во время первой торговой войны с США.
Тарифная война США и Китая
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп развязал торговую войну, установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. С тех пор Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.
Позже Трамп поднял пошлины на китайские товары до 145%, а Пекин поднял пошлины на американские товары до 125%.
Недавно Трамп заявил, что тарифы на китайские товары "существенно снизятся", однако не будут отменены полностью.
Также Трамп отметил, что торговая сделка с Китаем может быть достигнута, "но она будет справедливой". Пока же обе стороны ищут способы смягчить последствия конфликта - каждая на своих условиях.
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