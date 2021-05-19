Китай показав фото поверхні Марса, які зробив його зонд

Повідомляється, що чорно-біле зображення зроблено передньою камерою марсохода, яка перевіряє дорогу перед апаратом. У камері використовується великий ширококутний об'єктив, тому горизонт на її знімках завалений.

Друге кольорове зображення показує задню частину марсохода. На ньому видно, що сонячне крило і антена знаходяться в правильному положенні. Крім того, фото свідчить про те, що поверхня Марса має чіткі текстури і багату геоморфологічну інформацію.

На сьогодні марсохід "Чжучжун" готується до виходу з посадкової платформи на поверхню Марса.