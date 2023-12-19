Китай угрожает "контрмерами" компаниям, продающим оружие Тайваню

"Китай будет делать решительные шаги по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также примет контрмеры против компаний, привлеченных к продаже оружия Тайваню", - сказал Вэньбинь.

Представитель китайского МИД также подчеркнул, что Китай осуждает и твердо выступает против недавнего решения Госдепа США о продаже Тайваня вооружения на 300 млн долларов.

По его словам, Китай "официально выразил свое возмущение американской стороне".

Угроза войны Тайваня с Китаем

Одна из главных причин конфликта между Китаем и США - будущее острова Тайвань. Пекин рассматривает его как сепаратистскую провинцию и пытается вернуть над ней полный контроль. Однако Тайвань считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Тайваню. На фоне этого обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

В ноябре китайский лидер Си Цзиньпин заверил президента США Джо Байдена, что Китай в ближайшие годы не нападет на Тайвань.