Китай начал военные учения вокруг Тайваня

Как заявили в Китае, военные действия с участием армии, флота, авиации и ракетных сил в районах вокруг Тайваня начались в 7:45 (по местному времени). Они проводятся в Тайванском проливе, на севере, юге и востоке Тайваня, а также в районах вокруг контролируемых Тайванем островов Кинмэнь, Мацу, Вуцу и Доньинь.

"Это также суровое наказание за сепаратистские акты сил независимости Тайваня и суровую оговорку от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил", - заявили представители Китая.

Следует заметить, что Китай объявил о военных учениях через три дня после того, как Лай Чин Тэ вступил в должность нового президента Тайваня.

Президентские выборы на Тайване

В январе этого года на Тайване прошли восьмые выборы президента. Победителем с результатом 40,05% стал Лай Чинте. Он является сторонником независимости Тайваня и сближения с США.

20 мая состоялась его инаугурация, во время речи он пожелал, чтобы Китай прекратил военные угрозы и запугивание тайванцев. В то же время в Китае заявили, что считают Тайвань своей территорией, а Лая Чинте назвали "сепаратистом". Китай ввел санкции против трех американских оборонных компаний из-за продажи оружия Тайваня.

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